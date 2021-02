Vaccino Covid-19, regioni in ordine sparso per gli over 80

Qualcuna è ancora ferma al palo. Altre provano ad accelerare, le regioni procedono in ordine sparso. I piani vaccinali dedicati agli over 80 sono una sfida complessa che deve essere affrontata con determinazione, possibilmente nel minor tempo possibile. La Lombardia comincia oggi con le registrazioni sul portale dedicato. I primi ad essere vaccinati, ha precisato il coordinatore regionale del piano Guido Bertolaso, saranno gli oltre 4000 ultracentenari. In Piemonte il V-day è fissato per domenica prossima neI 97 centri vaccinali, mentre la Toscana parte oggi con i primi anziani a cui verranno somministrate le dosi dAi medici di famiglia. In Campania si è già partiti da giorni, in Liguria si è cominciato a muovere i primi passi nelle ultime ore e si entrerà nel vivo della campagna solo da metà settimana. La Puglia, dal canto suo, fatica. Molti gli intoppi in fase di registrazione che stanno rallentando le procedure. Chiudiamo con la Sicilia, che comincerà solo nel weekend le vaccinazioni e che per evitare i furbetti del vaccino permetterà l'accesso al piano di immunizzazione solo attraverso il portale regionale.