Vaccino Covid agli under 12, Ema: decisione entro dicembre

Tempi brevi, anzi brevissimi. I bambini tra i 5 e gli 11 anni in Italia, potrebbero iniziare le vaccinazioni già entro Natale. L'EMA annuncia che fornirà il responso per questa data. Dopo l'ok di FDA per gli Stati Uniti insomma, anche nel nostro Paese si tenta di andare in quella direzione. Natale o comunque dicembre, sarebbe il periodo da più parti ipotizzato. "Io credo che ... possa pensare di arrivare a una valutazione, a un'approvazione, diciamo entro ... prima metà di dicembre, a quel punto lì potremmo partire. I bambini vanno pure protetti dalle, seppure rare, manifestazioni gravi o prolungate di Covid, anche per permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale". Nel nostro Paese, con l'aumentare dei casi nei bambini e ragazzi delle scuole primarie, il disco verde dunque, potrebbe arrivare anche prima del previsto. Il Generale Figliuolo, lo mette per iscritto in una circolare, nella quale afferma di ritenere probabile l'allargamento dell'offerta vaccinale alla platea 5-11 anni. Insomma, si va avanti dopo il via libera definitivo negli Stati Unit al vaccino Pfizer. Dubbi dei genitori, paure e insicurezze che però, con l'ausilio della scienza vanno dissipati. I medici dell'Accademia americana di Pediatria, raccomando fortemente di vaccinare i bimbi, inclusi i più piccoli. I bambini che potrebbero essere vaccinati, sono più di 3 milioni in Italia. Secondo gli esperti, i benefici superano i rischi e l'Italia aspetta una risposta definitiva, che non sembra lontana.