Vaccino Covid, all'ospedale Meyer si parte con i fragili

Ci sono famiglie in trepidante attesa di un vaccino, sono quelle che hanno bambini tra i 5 e i 12 anni, estremamente fragili, piccoli pazienti di oncologia, ad esempio, per cui il Covid potrebbe essere molto pericoloso. Poi ci sono quelli che vivono con mamma, papà o fratelli immunodepressi. Anche per loro la protezione è vicina. All'Ospedale Pediatrico Meyer, che in Toscana ha anche un ruolo di coordinamento per i giovanissimi pazienti fragili ed estremamente vulnerabili, si conta di vaccinare circa 600 bambini. Si comincia venerdì 17. "Con quanti bambini?" "I primi 50. Stiamo contattando i vari specialisti. E' un rapporto diretto fra i professionisti e le famiglie che comprende quando è meglio il periodo, anche rispetto alle cure che stanno facendo." Alcuni sono ricoverati, altri al proprio domicilio, in pausa tra una cura e l'altra. Sempre c'è una valutazione medica su priorità e tempi e chi necessita di attenzioni particolari. "Bambini che hanno bisogno di una vaccinazione in un ambiente protetto sono quei bambini che o hanno una malattia allergica e quindi deve essere fatto il vaccino in un ambiente dove si sia pronti a intervenire in caso di effetti indesiderati ma anche bambini che per esempio hanno disturbi del comportamento, con disturbi cognitivi e non vogliono essere toccati che hanno paura degli aghi. In questo caso va fatto un percorso di avvicinamento costruendolo, personalizzandolo sulle esigenze del singolo bambino." "Anche questi bambini fragili dovranno attendere prima di lasciare il Vaccination Center? Ci sono delle attività che avete previsto per loro?" "Ci sarà anche qui la Pimpa e ci saranno anche i clown, la Pet Therapy per supportare, accompagnare i bambini. Questi sono piccoli e per loro è tutto un gioco e allora anche il vaccino dovrà essere un bel ricordo.".