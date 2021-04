Il nostro Comitato di Sicurezza, il PRAC, ha confermato che i benefici del vaccino di AstraZeneca, nel prevenire le infezioni da Covid-19, superano i rischi degli effetti collaterali. Sulla base dei dati disponibili al momento, specifici fattori di rischio come l'età, il genere o un'anamnesi medica di coaguli precedenti, non sono stati confermati, perché i rari eventi vengono un po' confermati sia negli uomini che nelle donne, in tutte le età.