Vaccino Covid, Croce Rossa in supporto a Termini

C'è una buona risposta, una buona e sana voglia di vaccinarsi. Come Croce Rossa, stiamo dando supporto, rispondendo, ovviamente, alle domande durante il processo di anamnesi tentando di rassicurare e infondere nuova fiducia sul vaccino specifico. Noi abbiamo dei vaccini che non sono precisi sul numero; abbiamo le fiale e poi una quota parte di no show che è fisiologica all'interno di qualsiasi campagna vaccinale, quindi possiamo avere una capacità per uno, due, tre casi, di andare incontro all'utenza. Il nostro messaggio e quello che dobbiamo fare è rassicurare sul fatto che le ASL e noi ragioniamo e ci muoviamo nel tentativo di andare incontro all'utenza, laddove ovviamente questo è fattibile.