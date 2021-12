Vaccino Covid, in Piemonte preadesione bambini

"In una sola ora, guardiamo il raffronto di pre-adesioni sul portale Il Piemonte ti Vaccina, noi abbiamo circa 1.500 persone che hanno già aderito, 1.500 genitori che hanno aderito per i loro bambini" Un numero al di sopra di qualsiasi previsione, che aumenta di ora in ora. Da venerdì 10 dicembre, il Piemonte ha aperto le pre-adesioni al vaccino per bambini, della fascia 5-11 anni, che in regione sono circa 245 mila. Per loro le vaccinazioni cominceranno il 16 dicembre e il giorno prima, saranno consegnate le dosi a loro dedicate. "Sì, in questa prima fase abbiamo vaccini Pfizer pediatrici, con dosi dedicate e specifiche. Veramente, sono vaccini pensati proprio per la popolazione pediatrica 5-11 anni". Ci saranno degli hub rivolti esclusivamente ai bambini, mentre i fragili di questa fascia d'età, saranno contattati direttamente dalle Aziende Ospedaliere, senza bisogno di pre-adesione. "Cosa si sente di dire a quei genitori che sono anche un po' preoccupati di portare i loro bambini a vaccinare". "Sì, la preoccupazione è comprensibile, tuttavia ricordiamo che quando i farmaci, in questo caso i vaccini, sono immessi sul mercato sono sicuri. Hanno superato trial, validazioni, quindi garantiamo sulla sicurezza, comprendiamo che la vaccinazione Covid sui bambini è una novità, ma anche di affidarsi ancora una volta alla scienza, è importante dare questo tipo di copertura e quindi invitiamo i genitori, se non l'avessero ancora fatto, di pre-aderire proprio per essere poi convocati per le somministrazioni".