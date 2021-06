Via libera alla campagna vaccinale anti-Covid per tutte le fasce d'età. Dopo l'autorizzazione AIFA, al vaccino anti Covid-19 per i 12-15enni, le Regioni si organizzano. C'è chi sceglie e prosegue con Open Day per i più giovani, così da immunizzarli per le prove di chiusura ciclo scolastico, chi apre alle prenotazioni vaccinali sui portali regionali, dai 16 anni in su, chi si affida per gli under 15 ai pediatri di scelta. Da Nord a Sud corre veloce la campagna vaccinale, che però varia da Regione a Regione. È quindi utile consultare i portali di riferimento, ma per i minori il protocollo si equivale da Nord a Sud: dovranno essere accompagnati all'appuntamento vaccinale da un genitore o da un tutore, altrimenti la vaccinazione non potrà essere effettuata. La Lombardia, già da ore ha sbloccato la prenotazione del vaccino anti-Covid per qualsiasi età, dai 12 anni in su. Il Lazio fino a 15 anni, prevede di affidarsi ai pediatri di libera scelta, mentre prosegue con l'Open Week AstraZeneca over 18, per i maturandi. Il Piemonte, forte della fornitura Pfizer più cospicua di sempre, estende la vaccinazione a tutta la popolazione over 16. A Torino per i più giovani, tra i 18 e i 28 anni, al via l'Open Night, la vaccinazione dalle 21 alle 3 del mattino, per il prossimo weekend. Il Veneto apre a tutti, dai 12 anni in su. Agende vaccinali aperte agli under 40 anche in Friuli Venezia Giulia. L'Alto Adige, che già dal 20 maggio vaccina tutte l'età, ora estende ai 16-18enni. Le Marche proseguono con i Vax Day, per gli studenti delle quinte superiori, chiamati negli hub senza prenotazione. In Puglia si apre alla vaccinazione dai 39 ai 16 anni, ma questi ultimi, per evitare sovraccarico, partiranno dall'11 giugno.