Arrivano alla spicciolata, spesso accompagnati dai figli, in molti casi per concludere il percorso di immunizzazione. É dedicato agli over 80 la vaccinazione del giorno di Pasqua, nel centro vaccinale dell'ospedale Niguarda, di fatto l'unico aperto a Milano in queste ore. "Oggi vengono praticate seconde dosi al mattino ma anche qualche prima dose e prime dosi nel pomeriggio, in modo da poter completare, con la seconda dose, il percorso delle persone over 80, ovviamente iniziato 21 giorni fa". Sette linee vaccinali attive fino alle 19:30, dove per l'occasione agli anziani a cui viene somministrato il vaccino, viene donata anche una colomba, delle uova di cioccolato e pacchi di pasta, offerti da diverse aziende. Un modo per festeggiare la Pasqua in un giorno in cui molti nonni ritrovano la libertà di poter incontrare i propri nipoti. "Siamo a posto, abbiamo il passaporto, possiamo andare a trovare i nostri nipoti a Londra, che è più di un anno che non li vediamo" "Mi è nata una nipotina un anno fa, non l'ho ancora vista, sono col telefono". "Io vengo da Bresso e ho già fatto la prima il 14 e oggi la seconda". Per compensare la penuria di personale sanitario qui, dallo scorso dicembre, sono tornati operativi anche 27 ex primari ed ex medici dell'ospedale Niguarda. "Io penso che sia importante che ci siano iniziative di questo genere cioè, poter utilizzare anche delle persone che in questo momento sono in pensione cioè, hanno finito il loro periodo di lavoro istituzionale dentro gli enti pubblici o privati che siano e che siano disponibili a dare una mano". La vaccinazione degli over 80 in Lombardia, dove la curva dei contagi inizia a piegarsi ma le terapie Intensive restano ancora sotto pressione, dopo le polemiche, le inefficienze delle scorse settimane, dovrebbe concludersi l'11 aprile, per poi dare il via alle vaccinazioni di massa.