Sono andati esauriti in poco meno di tre ore i 20.000 slot vaccinali che la Regione Lazio aveva riservato agli ultraquarantenni per gli Open Days AstraZeneca di sabato 15 e domenica 16 maggio. Rispetto alla decisione del Commissario all'Emergenza Figliuolo, che ha disposto il via alle prenotazioni per il vaccino agli over 40 a partire da lunedì 17, il Lazio, come già fatto della Campania, ha giocato d'anticipo ed è andata benissimo. Pochi i posti rimasti, ormai, all'Outlet di Valmontone e a Rieti. Un successo tale che ha spinto l'assessore D'Amato a dire che l'esperienza sarà ripetuta con un maggior numero di dosi. Per poter prenotare uno dei posti ancora disponibili, o comunque per il futuro, basta scaricare un'app che si chiama Ufirst o semplicemente andare sulla pagina di SaluteLazio. Dopo aver scelto il luogo e l'orario della somministrazione in base alle preferenze o alla disponibilità verrà generato un ticket virtuale che andrà presentato insieme con la tessera sanitaria al Lab. Ci si potrà vaccinare dalle 18 o dalle 20 a seconda del punto vaccinale fino alle 24 e il ticket virtuale permetterà di spostarsi per raggiungere il punto di somministrazione e rientrare a casa anche durante delle ore del coprifuoco.