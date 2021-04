Lunedì dell'Angelo lunedì dopo Pasqua che ricorda il primo annuncio della Resurrezione di Cristo avvenuto nella storia, quando le donne che erano andate al Sepolcro, un angelo in sembianze umane disse parole umanamente sconvolgenti e inattese, che Gesù non era più lì, era risorto e pure a vigilare il Sepolcro c'erano le guardie che sapevano bene, dice Francesco quello che era accaduto, però mentirono e dissero che il corpo era stato portato via dai discepoli, cosa assurda perché erano armate per impedirlo, e allora perché lo fecero? Perché erano pagate. "Il Signore denaro, anche qui nella Risurrezione di Cristo è capace di avere i poteri, per negarli". Ci sono due Signorie nel mondo, aveva detto pochi giorni fa Bergoglio, Dio o il denaro e ognuno di noi deve decidere quale scegliere, poi il giorno dopo la richiesta fatta nel messaggio di Pasqua di superare i ritardi nella distribuzione dei vaccini e di farli avere anche ai paesi più poveri, Francesco si dice vicino a malati e anziani, quelli più esposti al rischio della pandemia. "Collegati dalle proprie case o dalle case di riposo e di cura, a essi invio una parola di incoraggiamento e di riconoscenza per la loro testimonianza, gli sono vicino." Infine ancora una volta gli auguri per questo periodo festivo. "Buona Serena e Santa Pasqua a tutti.