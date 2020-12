Vaccino covid, Rezza: copertura 70% per immunità di gregge

Abbiamo una tendenza alla diminuzione dell'incidenza che è un dato positivo anche se l'incidenza è elevata perché stiamo oltre i trecento per cento mila, con una lieve invece, tendenza di incremento dell'RT. Quindi è una situazione di transizione e di incertezza. La soglia al di sopra della quale si raggiunge l'immunità di gregge corrisponde a una formula uno meno uno fratto R con zero. R con zero per questa infezione sappiamo che è intorno ai 2-3 e quindi dovremmo raggiungere una copertura di circa il 70% della popolazione per raggiungere l'immunità di comunità.