"Sin dall'inizio noi abbiamo detto per fasce di età, per tutelare i più anziani, ovvero coloro che, nel caso della malattia hanno le maggiori complicanze. Accanto a questo ci sono i fragili che sono per noi un elemento assolutamente importante. Quando parliamo di fragili, parliamo di pazienti in trattamento attivo, ecco, questo vorrei che fosse chiaro. Qui abbiamo, sia la parte degli ematologici, sia la parte degli oncologici in trattamento attivo, ecco questo è un punto importante perché, diciamo la platea e ovviamente una platea ampia".