Vaccino, Fontana: ho chiesto passo indietro a cda Aria

Ho chiesto ai membri del CdA di fare un passo indietro. In caso contrario, disporrò l'azzeramento dello stesso affidando al direttore generale Lorenzo Gubbia di recente nomina la guida della società. Situazioni di criticità, come quelle verificatesi nel fine settimana, offrono un'immagine distorta dei risultati che ad oggi abbiamo raggiunto. Il totale delle vaccinazioni in Lombardia è di un milione e 231413 individui, quelle somministrate agli over 80 sono 322568, oltre 60mila nelle Rsa, quindi la percentuale di chi ha ricevuto una dose degli over 80 che hanno aderito, circa 600mila, supera di gran lunga il 50%. In linea con ciò che accade nel resto del Paese.