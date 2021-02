Vaccino, Galli: metterei paletti su unica dose agli anziani

Gli israeliani ci hanno portato dei dati su grandi popolazioni che dicono che comunque la risposta alla prima dose è una risposta che già garantisce, direi abbastanza, per quanto attiene alla risposta sufficiente per contrastare l'infezione. Metterei dei paletti, paletti che riguardano forse i più anziani e comunque le persone con problemi di immunodepressione e mi piacerebbe ancora di più, però anche su questo dicendolo verrò immediatamente accusato di prospettare cose non fattibili, ma mi piacerebbe anche di più che si potesse decidere sulla seconda dose dopo aver fatto un test anticorpale venti giorni dopo la prima.