Vaccino, gli ultra congelatori per stoccare le prime dosi

Per arrivare nella stanza blindata dove 10 ultra congelatori raggiungono temperature di meno 80 gradi bisogna entrare in un'area ad accesso limitato. A vederlo così sembra solo un frigo molto capiente, questo però sarà utilizzato per stoccare il vaccino anti covid della Pfizer, che arriverà, ci spiegano, in scatole simili a quelle della pizza da asporto, 24 centimetri per 24 per 4 di altezza, in ognuna ci saranno 170 fialette da cui si ricavano 5 dosi di vaccino, qui ce ne saranno 200000 circa. In arrivo ci sono altri due congelatori già acquistati dall'ospedale Sacco di Milano. Ma quali sono le caratteristiche di un frigo come questo? A parte la capacità sicuramente la qualità del compressore che è in grado di far raggiungere al frigo questa temperatura e poi tutti i sistemi di monitoraggio che sono inclusi nel frigorifero. Se dovesse succedere, come in questo caso, che si rileva un problema, parte in automatico l'allarme, viene trasmesso a remoto, c'è sempre un reperibile a disposizione che interviene e eventualmente agisce di conseguenza. In questa caso abbiamo aperto la porta e quindi l'allarme suona, ci sono altri tipi di problemi che potrebbero intervenire? Sicuramente, potrebbe esserci un guasto del compressore, un calo di alimentazione o comunque una temperatura elevata, ogni tipologia di allarme è registrata, monitorata e trasmessa.