Vaccino, in classe con test? Difficile a conti fatti

Tamponi agli studenti, esercito in campo, Protezione Civile in azione non sono la condizione, ma una condizione importante, per consentire ai ragazzi di tornare sui banchi. L'ipotesi non è stata accolta con entusiasmo da tutti per una serie di motivi. Innanzitutto i tempi. L'intenzione del Governo, infatti, è ripartire dopo Pasqua con una didattica in presenza anche in zona rossa. Per garantire la sicurezza quindi, servirebbero tamponi rapidi fatti il primo giorno di scuola, ripetuti ogni settimana grazie anche all'utilizzo di test salivari. Ma ecco gli scogli: tamponare un'intera scuola prima dell'inizio delle lezioni con le difficoltà pratiche che potrebbero insorgere soprattutto in nidi e asili, sembra un'operazione alquanto complessa anche per la task force di Esercito e Protezione Civile a cui il Governo sembra intenzionato a volersi affidare. Poi ci sono i numeri: se facciamo due calcoli, gli studenti italiani sono 8,4 milioni circa, il numero di tamponi quindi da procurarsi è enorme, anche perché andrebbero ripetuti una volta a settimana e da dopo Pasqua tempi strettissimi. Dunque, appare di difficile esecuzione, se non impossibile, pur considerando che una parte di questi quasi 8 milioni e mezzo di studenti avrebbe comunque una percentuale di DAD. Se consideriamo che i tamponi fatti in questo periodo sono poco più di 300 mila, è chiaro che sarebbe un lavoro enorme. Una soluzione potrebbe essere quella suggerita da Crisanti: test a campione. Da verificare l'attendibilità e comunque anche così il problema numeri si ripeterebbe. Altro punto poi: il numero dei volontari della Protezione Civile e di uomini messi in campo dall'esercito per fare i test, che dovrebbe essere molto elevato e impiegato una volta a settimana. Insomma, a conti fatti i numeri scoraggerebbero queste ipotesi.