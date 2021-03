Vaccino, in Puglia campagna aperta per i 70enni

Poco più di 580 mila dosi somministrate, l'83,5% di quelle arrivate. Sono i numeri aggiornati della campagna vaccinale in Puglia dove, dopo personale sanitario e scolastico, si sta provvedendo ora ad ultimare la copertura degli ultraottantenni, raggiungendo a casa quelli che non possono muoversi. Problemi e ritardi non mancano: solo ieri le prime dosi per i fragili. Ma anche qui bisogna fare i conti con i vaccini a disposizione che non consentono, al momento, di accelerare i ritmi. Nella giornata di ieri sono partite le procedure per le fasce di età comprese tra i 79 e 60 anni ma la piattaforma della Regione ha potuto fissare solo 6 mila appuntamenti per i nati tra il 1942 e il 1943, che potranno presentarsi negli hub vaccinali non prima del 12 aprile. Intanto va avanti l'indagine commissionata dalla Procura, sui presunti furbetti del vaccino. I Carabinieri del NAS e gli Ispettori del Servizio Sanitario Regionale stanno confrontando gli elenchi degli aventi diritto con quelli delle persone effettivamente vaccinate e, presto, potrebbero consegnare le loro conclusioni ai Magistrati.