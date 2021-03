Vaccino, le voci di chi sta per farlo a Roma

Ho prenotato la settimana scorsa, non è arrivata alcuna disdetta, sono fiducioso di fare il vaccino e spero che lo facciamo tutti quanti, in modo che questa agonia finisca per tutti. Non ho avuto nessuna preoccupazione. Se diamo retta a tutte le notizie sui social, ai TG e su internet, è un caos. Quindi vado con il mio pensiero, sperando di fare la cosa giusta. Sono fiduciosa. Un po' di paura c'è, per quello che è successo nei giorni passati, però, meglio prevenire che curare, come si dice, quindi avanti con i vaccini per tutti quanti. Speriamo di uscirne presto. Qualunque vaccino può dare qualunque tipo di reazione. Così come possiamo stare male anche senza far nulla.