Vaccino, online portale poste per prenotarlo in Lombardia

Ore 8.00 si parte. Chi ha un'età compresa tra i 75 e i 79 anni può accedere al portale delle Poste Italiane per la Regione Lombardia. Noi eseguiamo tutta la procedura. Bisogna avere la tessera sanitaria a portata di mano, il codice fiscale e il cellulare. La procedura è veloce, la scelta è ampia. "Ci sono due luoghi e varie date". Una volta inserito il codice che arriva al numero di cellulare, ecco la pagina con il QR Code e tutti i dettagli dell'appuntamento. "Ogni paziente che si prenota per la vaccinazione ha una scheda col giorno e l'orario e il luogo di prenotazione, una scheda anamnestica, che dovrà essere compilata e i bugiardini dei tre tipi di vaccini". Le note informative sono quelle dei tre diversi tipi di vaccino: Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Solo una volta, nel Centro, in base all'anamnesi e alla disponibilità verrà determinato quale sarà somministrato. Chi non ha la possibilità di prenotare on-line può chiamare direttamente il call center. Oggi l'attesa è un po' lunga. Nel primo giorno ci sono altre due alternative: il Postamat o chiedere ai postini abilitati. Bloccata, al momento, la prenotazione per chi non non ha tessera sanitaria emessa dalla Regione. Chi volesse invece farsi vaccinare dal proprio medico di base si può rivolgere direttamente ma solo a chi ha aderito alla campagna. "Noi, come Medicina di Famiglia, siamo pronti su due Centri e in quel caso saremo noi a prenotare direttamente gli appuntamenti ai nostri pazienti". Dal 9 aprile, sul portale delle Poste, si potranno prenotare anche i pazienti fragili.