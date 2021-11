Vaccino, Palù: non escluso obbligo per bimbi 5-11 anni

Per i bambini, ovviamente, vanno soppesati attentamente i rischi-benefici ma ricordo, ecco, che il quadro sta cambiando anche per i bambini. Ci sono bambini, ecco, un terzo dei bambini, delle decine di migliaia di bambini che sono ricoverati - anche i bambini sono ricoverati - non hanno patologie concomitanti. Ci sono dei bambini che sviluppano una sindrome infiammatoria multisistemica, cioè vari organi. Diciamo che il rischio dell'infezione sta diventando molto superiore al rischio del vaccino, che negli studi di validazione non esiste praticamente. Quindi, ecco, lo considererei attentamente come l'obbligo della vaccinazione per altre categorie. Quindi, se l'obbligo deve essere generalizzato è una valutazione attenta rischi-benefici ma questa si confà con l'andamento dell'epidemia.