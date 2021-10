La terza dose di vaccino in Italia è somministrata secondo il calendario indicato da EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco. In ordine di priorità: over 80, residenti nelle RSA, personale sanitario e over 60. Per tutti il vaccino Pfizer o Moderna. Il richiamo è un potenziamento delle difese immunitarie contro il virus, necessario in media a distanza di 6 mesi dalla seconda dose, perché malgrado la protezione dalla malattia severa da Covid-19 rimanga alta, quella dal contagio diminuisce nel tempo. Verosimilmente, la terza dose sarà necessaria per tutti e con precedenza, a chi ha fatto il monodose Johnson & Johnson, che avrà bisogno di un richiamo in tempi brevi, lo ha detto il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Entro fine anno, la dose booster per le categorie più a rischio, poi da gennaio il resto della popolazione. L'Emilia Romagna è tra le Regioni in cui la campagna vaccinale procede più speditamente. L'Assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, è anche coordinatore della Commissione Salute, nella Conferenza delle Regioni. "È una Regione, che ha vaccinato praticamente con una dose quasi il 90% degli aventi diritto e 85% con ciclo completo, abbiamo già somministrato quasi 100 mila dosi, siamo a più di 90 mila di terze dosi, ci sono anche degli SMS che arrivano a casa, ma il cittadino che sa di aver compiuto 6 mesi dalla seconda inoculazione, può attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico oppure i canali CUP, prenotarsi per la terza dose". "Quali difficoltà vede in prospettiva, per la campagna di vaccinazione?". "Noi abbiamo quantificato oltre 2 miliardi e 200 milioni di euro che le Regioni devono avere dallo Stato per, diciamo, appianare i costi che il Covid ha comportato in maniera straordinaria sui bilanci delle Regioni. Senza queste risorse, molte Regioni entreranno in difficoltà e sarà sostanzialmente sterilizzato anche l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, previsto per il prossimo anno".