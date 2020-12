Vaccino, Resp. Rsa Lombarde: dati scarsa adesione non reali

Noi abbiamo operatori che hanno vissuto con grande coraggio questa fase di prima e di seconda ondata pandemica. Sanno che il vaccino è l'unico strumento per uscire da una situazione che sta rendendo difficile la vita, non solo a chi vive in queste realtà, ma ai parenti che non possono avere contatti e alle tante, troppe persone che in questo momento non possono avere servizi, per cui quelli che abbiamo noi sono numeri non diversi, ma assolutamente di adesione totale e piena al voler uscire da questa situazione.