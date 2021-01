Vaccino, Sileri: usiamo fiale prima per la seconda dose

Usare le dosi che ci arrivano, che sono quelle della Pfizer e quelle di Moderna, andiamo a fare la seconda dose a coloro che hanno fatto la prima dose. Chi sono questi coloro? Personale sanitario. Dobbiamo completare il personale sanitario, nel mentre con le dosi che avanzano rispetto alla seconda dose di questi soggetti vanno fatte alle persone che sono altro personale sanitario che ancora non l'ha fatto. Ho molti colleghi che ancora non sono stati chiamati per fare il vaccino, quindi c'è ancora qualcuno che manca del personale sanitario, e i nostri anziani.