Il Generale Figliuolo lo aveva annunciato: giugno sarà il mese della svolta. Così, alla luce delle 20 milioni di dosi in arrivo entro fine mese, nel nostro Paese, prende il via la cosiddetta "Campagna Massiva". Che significa, che le regioni possono avviare le prenotazioni alla campagna vaccinale, senza più limiti di età. Anche se il tutto avverrà con gradualità. Iniziano subito quattro regioni: Lombardia, Veneto, Campania e Calabria, le uniche in cui le prenotazioni sono aperte anche per i 12-15enni. Dopo il recente via libera dell'AIFA alla somministrazione del vaccino Pfizer per questa fascia di età. Sempre dal 3 giugno in Piemonte, Abruzzo e Sicilia, prendono il via le prenotazioni per chi ha più di 16 anni. Dal 4 poi, prenotazioni senza limiti di età anche in Sardegna e Basilicata. In altre regioni invece, si procede ancora seguendo le diverse fasce. In Puglia, per esempio, prendono il via le prenotazioni del vaccino, dai 35 anni in su. Mentre nel Molise, è l'ora dei 30-39enni. Nel Lazio invece, mentre si continua con i 40enni, le prenotazioni per la fascia di età 12-15 anni, si apriranno dal 15 giugno, ma per prenotare, bisogna rivolgersi al pediatra. Si procede insomma in ordine sparso, ma nel corso del mese di giugno, in tutte le regioni, prima o dopo, potranno prenotare la propria dose, anche i giovanissimi. Sempre in queste ore, iniziano anche le vaccinazioni in azienda, che vanno a sommarsi agli Hub vaccinali già rodati, a quelle in farmacia, nelle regioni in cui il servizio è già attivo e a quelle che verranno fatte negli studi dei medici di base, anche se in questo caso, sono ancora tanti i punti interrogativi legati alla gestione delle inoculazioni. Intanto quasi quattro italiani su dieci, tra i vaccinabili, hanno ricevuto la prima dose. Le percentuali più alte sono, ovviamente, nelle fasce di età dai 60 anni in su, ma nelle prossime settimane, è l'auspicio, le vaccinazioni dovrebbero aumentare, in modo considerevole, anche tra i giovani e giovanissimi, anche in considerazione della ripresa della scuola a settembre.