Dobbiamo, come stiamo facendo, predisporci a rispettare le nuove indicazioni, siamo pronti a farlo senza alcun tipo di ritardo, quindi per il cittadino giovane o under 60 non cambierà nulla, sarà il sistema sanitario che promuoverà l'inoculazione di una dose appropriata all'età secondo le linee guida che ieri il CTS ha fornito.