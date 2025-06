Val Seriana, uccide la moglie e si toglie la vita

Aveva maturato la convinzione che la moglie lo tradisse. Per questo ha impugnato la pistola e l'ha uccisa prima di togliersi la vita. Pochi istanti prima con un messaggio, ha annunciato le sue intenzioni a quello che riteneva essere l'amante della donna. L'ho uccisa e ora mi ammazzo. L'ennesimo femminicidio consumato al primo piano di questa palazzina a Cene, comune di 4000 abitanti della Valeriana, in provincia di Bergamo. A trovare i corpi senza vita di Elena Belloli e Rubens Bertocchi 52 e 54 anni sono stati i Vigili del Fuoco allertati dal figlio più grande della coppia che non riusciva ad entrare in casa. La porta era stata chiusa dall'interno. Accanto ai corpi i Carabinieri hanno ritrovato la pistola usata dall'uomo regolarmente detenuta per uso sportivo. Un dramma inaspettato per chi li conosceva. "Quando ti toccano così da vicino quando pensi normale dall'esterno". Lei un lavoro come impiegata, lui faceva il custode, due vite che scorrevano apparentemente tranquille. Le rispettive famiglie che vivono nello stesso palazzo sono chiuse nel dolore e fanno scudo ai due figli di 20 e 11 anni. "Pensando a un amico che dall'oggi al domani perde papà e mamma e poi in questa maniera è' ovvio che un giovane, soprattutto oggi si pone tante domande, tanti interrogativi". Sequestrati i telefoni cellulari delle vittime, così come l'abitazione, per ricostruire i contorni di una tragedia che lascia spazio a pochi dubbi. "Non è una famiglia dove ci sono stati momenti di violenza o di tensione o segnalazioni da parte dei vicini che fanno qui, che fanno là, c'è stata proprio una sorpresa. Bergamo. .