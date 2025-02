Uno sciatore freerider è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una valanga sul massiccio del Monte Bianco. L'uomo è stato recuperato dal Soccorso alpino valdostano, giunto sul posto in elicottero. Il distacco è avvenuto a valle del Colle del Gigante, a una quota di circa 2.600-2.700 metri, in un'area molto conosciuta dagli amanti dello sci in fuoripista. .