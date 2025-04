A Busto Arsizio un 21enne è stato arrestato e condotto in carcere per aver picchiato e violentato una 14enne conosciuta sui social. La polizia, allertata da un’abitante che aveva sentito le urla della ragazza, ha raggiunto il giovane in un'area dismessa dietro alla stazione ferroviaria del comune mentre erano ancora in atto gli abusi.