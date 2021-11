Sono risultati positivi alla variante Omicron anche la moglie e i due figli del paziente zero, il manager casertano di ritorno dal Mozambico. I campioni sequenziati dal laboratorio dell'ospedale Cotugno sono quattro. Quello del manager, la moglie e i due figli e tutti presentano la stessa variante. Per gli altri due campioni non è stato possibile sequenziare perché il materiale virale era molto scarso. L'esito in tempi rapidi, è stato possibile grazie a strumenti con tecnologia ngs che consentono di processare e valutare il genoma virale nel giro di 24 ore. I contagiati, tutti vaccinati quegli adulti, presentano lievi sintomi e si aspetta la loro negativizzazione. Sono state messe in quarantena due classi elementari. Le premesse sono confortanti ma nei prossimi giorni entro venerdì si avrà conferma definitiva sul rischio di un claster. "Condizioni dei pazienti sono assolutamente stabili, ontinuano a mantenere questo stato di benessere. Siamo in attesa addirittura della negativizzazione del tempone. Io ho preferito ragionare per ulteriori cinque giorni di attenzione e verificare cosa succede fino a venerdì prossimo.