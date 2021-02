Varianti Covid, Ats: aumento contagi tra i bambini

In presenza di una variante. Innanzitutto si fa un contact tracing più approfondito perché vengono ricostruiti anche i contatti, diciamo meno stretti, a fronte di una maggiore contagiosità si risale indietro di 14 giorni per scoprire l'eventuale fonte di contagio e scattano delle diverse misure per la quarantena, è previsto un tampone il prima possibile e uno alla fine della quarantena che dura 14 giorni. I contagi nelle scuole sono questa settimana in lieve aumento rispetto alla precedente. Il dato particolare è che l'aumento ha interessato soprattutto i bambini più piccoli nella scuola dell'infanzia e le scuole primarie rispetto a quelli più grandi.