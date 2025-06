Vasco a Firenze: in questo periodo di odio celebriamo vita

Una splendida giornata straviziata e stravissuta senza tregua, come tutte quelle che hanno a che fare con Vasco. Tutti cantano nel Salone dei Cinquecento, mentre la sindaca Sara Funaro dà al comandante le chiavi della città di Firenze, "Per lo straordinario contributo alla cultura del nostro Paese". "Questo periodo di odio e violenza, nel quale sembra che contino solo valori come profitto, arroganza e potere, nel totale disprezzo della vita umana, noi celebriamo la vita." Andava bene anche senza parole, ma quelle di Vasco sono sempre bellissime. "Voglio dedicare questo riconoscimento, oltre che al mio popolo straordinario, a mio padre, Carlino, il camionista. Che non ha potuto vedere niente di tutto questo. Grazie Firenze, grazie. .