Vaticano, l'incontro tra Papa Francesco e Sergio Mattarella

Più che cordiale il clima tra il presidente Mattarella e Papa Francesco è stato familiare. "Cosa pensate di questa visita del nonno?" ha chiesto sorridendo Bergoglio ai nipote di Mattarella. La visita di congedo del Presidenti della Repubblica, alla fine del suo settennato, qualificata come visita privata, si è svolta come un incontro tra vecchi amici, legati da reciproca grande stima anche se ha avuto momenti istituzionali ed è iniziata con un colloquio di 45 minuti a porte chiuse. Sul tavolo i temi internazionali con uno sguardo che in questi anni si è mostrato comune, si è parlato di impegno per la pace, di attenzione agli ultimi, di migranti, di dialogo interreligioso come antidoto all'estremismo e di futuro del continente europeo e delle sue istituzioni. Poi lo scambio dei doni, con il Papa che consegna a Mattarella la prima copia, firmata a mano, del messaggio per la pace 2022, la cui pubblicazione a stampa non è ancora avvenuta. "Grazie" "Questo non è ancora stato pubblicato, e lo firmato così per lei" "Grazie molte, grazie. Questo è un appello per quello che dicevamo che è fondamentale" "Questa è una biblioteca, con tutte le mie esortazioni, il documento della fratellanza" "Bellissima quella firma del documento" "Grazie" "Grazie Santità". "Grazie di questo momento e grazie di queste parole" "Grazie alla testimonianza" "Grazie". Ed è facile immaginare che nel colloquio privato ci sia stato anche qualche accenno, discreto, su cosa si prospetta per il Quirinale, nel post Mattarella. "Ma la visita di Mattarella in Vaticano non si è conclusa con l'incontro con Papa Francesco, subito dopo il Presidente della Repubblica è andato a incontrare il numero due della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, con lui ha parlato dei temi più italiani, ha parlato della pandemia e della campagna di vaccinazione, di come procede nel nostro paese, di lavoro, di temi sociali e ancora una volta di migranti".