Domenica 4 maggio sono scattate misure di sicurezza rafforzate attorno al Vaticano, a tre giorni dall’inizio del conclave. I cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina il 7 maggio per eleggere il successore di Papa Francesco. Attesa una folla imponente in piazza San Pietro per il tradizionale annuncio dopo la “fumata bianca”. Il funerale del pontefice ha già mobilitato 400.000 persone.