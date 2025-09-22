Vaticano, processo d’appello sui fondi: Becciu in aula

In una nuova aula di Tribunale, sotto un nuovo pontificato, si è aperto il processo di appello per la gestione dei fondi della Santa Sede. 5 udienze previste questa prima settimana che vanno a comporre un nuovo capitolo, dopo quello che si è concluso nel 2023 con la condanna dei 10 imputati per i reati che vanno, tra gli altri, dalla truffa alla corruzione. Tra loro il cardinale Angelo Becciu, condannato in primo grado a 5 anni e mezzo. Il cardinale da sempre si dichiara innocente. In apertura di udienza però arriva la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di ricusazione del promotore di giustizia Alessandro Diddi. Istanza presentata, tra gli altri, anche dal cardinal Becciu presente in aula. A questo punto Diddi, dopo alcuni chiarimenti, ha lasciato l'aula e si è proseguito con la ricostruzione dell'intera vicenda: la compravendita di un palazzo a Londra. Operazione che, secondo la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale Vaticano, avrebbe fatto perdere alle casse vaticane almeno 139 milioni di euro. A riaccendere l'attenzione una serie di chat tra Francesca Immacolata Chaouqui e Genoveffa Ciferri. Una questione intricata in un filone altrettanto complicato. .