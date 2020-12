Vax-Day, Fontana: grande adesione alla campagna in Lombardia

L'adesione mi sembra assoluta e completa nel senso che mi dicevano proprio: "guarda, adesso è una piccolissima quantità, quindi non è significativa, però, nel momento in cui è cominciata questa campagna sono arrivate subito un sacco di adesioni da parte dei medici, da parte di infermieri, da parte di OSS e da parte di tutti quelli che fanno parte del comparto della sanità che è la prima categoria che deve essere coperta. Si dice che entro la fine dell'anno, i primi giorni dell'anno nuovo dovrebbero arrivare le prime dosi importanti, cospicue, circa 300mila lì inizia la vera campagna vaccinale, poi bisogna vedere come vengono le altre forniture e in che tempi, dovrebbero essere pronti anche altri vaccini per cui non più soltanto la Pfizer, ma di altre case farmaceutiche il che dovrebbe aumentare la quantità di dosi disponibili.