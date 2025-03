Vele Scampia, la storia dal crollo all'inizio dell'abbattimento

Inizia la demolizione della Vela Gialla di Scampia, una grande pinza demolitrice aggancerà l'edificio e, come è accaduto già cinque anni fa con la Vela Verde per circa 40 giorni ci sarà l'abbattimento. Fa parte del piano Restart Scampia, iniziato nel 2017. Il piano prevede in seguito la demolizione della Vela Rossa e la costruzione dei nuovi alloggi, oltre varie azioni di riqualificazione totale. L'unica vela a restare in piedi sarà quella Celeste, dove il 22 luglio 2024 ci fu il crollo del ballatoio con tre morti e 12 feriti. Ma il suo uso non sarà abitativo. I primi 170 nuovi alloggi dovranno essere completati nel 2026. Tutto il piano dovrebbe essere ultimato entro fine 2027. Intanto i palazzi sono stati sgomberati e gli abitanti hanno trovato sistemazioni provvisorie non senza difficoltà, con un contributo economico del Comune. I mostri di cemento, così come spesso sono stati chiamati i palazzoni popolari, erano da tempo in uno stato di totale degrado sociale e urbanistico. L'inchiesta della Procura di Napoli, partita dopo il crollo, sta facendo luce sulla lunga e complessa storia di abbandono e omissioni. Riflettori sui due nodi della carenza di manutenzione e del mancato sgombero fino alla tragedia di luglio scorso. Al momento ci sono 12 indagati tra funzionari e tecnici. .