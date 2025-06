Veliero Vespucci torna a Genova dopo 23 mesi di navigazione

Un viaggio straordinario, un tour mondiale iniziato a Genova l'estate di due anni fa, dove l'Amerigo Vespucci, iconico veliero della Marina Militare ha fatto ritorno, l'arrivo maestoso dal mare, a sorvolare il cielo, la pattuglia acrobatica e la scia tricolore. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha incontrato equipaggio a bordo. "È stato un grande contributo al prestigio del nostro Paese. È un grande contributo alla storia della marineria, un capolavoro di maestria di navigazione. Immagino la fatica in quelle ore, ma anche l'emozione e il coinvolgimento la condivisione". I ritmi scanditi da manovre, pasti e sonno. Nel suo tour mondiale la signora dei mari ha toccato cinque continenti in ogni tappa è stata ambasciatrice del made in Italy, raccontando al mondo le eccellenze italiane. "La nave si muove se tutte le persone a bordo dal più basso in grado all'Ammiraglio fanno il loro dovere. Quindi è l'esempio di come soltanto cooperando si possa ottenere un risultato. Ne è stato un esempio Vespucci dovremmo imparare come Paese a cooperare tra tutti per fare qualcosa di positivo". A Genova anche la festa della Marina Militare assieme al rientro del Vespucci, che ha attraversato tre oceani, compreso il passaggio a Capo Horn nel punto in cui l'Atlantico mescola le sue acque al Pacifico e ancora approdi, partenze, acque calme e tempestose. "Un viaggio di quasi 50.0000 miglia, 32 Paesi toccati, 52 porti. Numeri oltre il milione di visitatori tra nave Vespucci e Villaggio Italia, un viaggio straordinario nel mondo e un viaggio straordinario dentro cassetto di un bambino nato in Sardegna, e che sognava di girare il mondo a bordo di un veliero. L'ho realizzato con il veliero più bello da Comandante". E allora lo dica lei, non chi comincia, "Ma quel che persevera". Annecchie Regato Seti G24 Genova. .