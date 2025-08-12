Velletri, droga in carcere: arrestate 10 persone

I carabinieri di Velletri stanno eseguendo un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare nei confronti di 10 persone di cui 2 donne. Le indagini sono scaturite dall'arresto in flagranza, operato proprio dalla Penitenziaria, di un soggetto sorpreso ad occultare stupefacenti all'interno delle proprie scarpe, con l'intento di introdurli in carcere. Sono poi emersi numerosi episodi di spaccio all'interno della struttura. Lo smercio di stupefacenti monitorato nel periodo di indagini equivale a un volume d'affari di oltre 100mila euro. .

Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da ontaminazione"
cronaca
Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da ontaminazione"
00:01:50 min
2 minuti fa
Carabiniere ucciso, Comandante generale dell'Arma incontra la famiglia Legrottaglie
cronaca
Carabiniere ucciso, Comandante vede famiglia Legrottaglie
00:00:37 min
1 ora fa
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
cronaca
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
00:01:29 min
2 ore fa
ERROR! T13120825ERROR! T13120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
3 ore fa
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
cronaca
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
00:02:03 min
4 ore fa
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
cronaca
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
00:00:21 min
4 ore fa
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mare
cronaca
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, recuperato corpo
00:00:57 min
4 ore fa
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
cronaca
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
00:00:40 min
5 ore fa
Roma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezza
cronaca
Roma, incendio A1: cisterna Gpl messa in sicurezza
00:00:20 min
5 ore fa
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
cronaca
Ferragosto a Milano, ai senzatetto pensano i City Angels
00:00:53 min
5 ore fa
Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico e i ricoverati a 15
cronaca
Botulino, salgono a 10 gli indagati, si aggiunge un medico
00:01:38 min
6 ore fa
ERROR! T08120825ERROR! T08120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h9
00:01:40 min
6 ore fa
