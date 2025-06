Vendita ex Ilva, tornano in gioco le offerte indiane e americane

L'appuntamento è fissato, forse non a caso, per il tardo pomeriggio di lunedì. Governo e sindacati si vedranno a Palazzo Chigi dopo le 18 quando, con ogni probabilità, il ballottaggio decisivo, secondo il Ministro Urso, per il futuro dell'ex Ilva avrà già designato il nuovo sindaco di Taranto che a breve sarà chiamato a dire la sua su questioni fondamentali come il rigassificatore, necessario per la decarbonizzazione del siderurgico, e l'AIA, la patente ambientale richiesta per far marciare gli impianti. Lunedì sera, insomma, si avrà un quadro più chiaro dello scenario nel quale ci si andrà a muovere nelle prossime decisive settimane. Non sarà certo di risultati elettorali, però, che si discuterà a Palazzo Chigi. L'oggetto principale della riunione con i sindacati sarà infatti quello delle coperture finanziarie necessarie per gestire la fase di transizione verso la vendita, aggravata dall'incidente del 7 maggio scorso che ha messo fuori uso uno dei due altiforni in funzione nel siderurgico tarantino, peraltro sequestrato senza facoltà d'uso dalla magistratura. Una vicenda che, oltre a dimezzare la già ridotta produttività dell'impianto, ha messo in standby la trattativa con gli azeri di Baku Steel, i cui tentennamenti starebbero ora spingendo il Mimit a riprendere in considerazione le offerte arrivate da India e Stati Uniti nel frattempo accantonate. I sindacati chiederanno ovviamente conto al governo anche di questo. Mentre resta in sospeso per il momento la questione occupazionale. I soli numeri certi sono quelli della cassa integrazione chiesta per 4.000 dipendenti da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. .