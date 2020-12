Venerdì nuova perturbazione, da domenica anticiclone

Benritrovati, ancora maltempo sulla nostra penisola con piogge e nevicate, venti forti e mari agitati, poi da venerdì una nuova perturbazione in avvicinamento, quando tornerà il bel tempo? Sicuramente o forse, da domenica, ancora da confermare. Vediamo il dettaglio con le grafiche iniziando dal centro nord Italia. Quindi, nella giornata di giovedì avremo un piccolo miglioramento, anche se rimarrà molto instabile con piogge occasionali e sporadiche concentrate specialmente sul nord-est e anche sul versante tirrenico, mentre nella giornata di venerdì migliora sulle aree centrali, ma arriva questa perturbazione fin dalla mattina, a partire dal Nord ovest Italia carica di pioggia anche di nevicate. La quota neve si alza leggermente perché le temperature tenderanno leggermente ad aumentare. Poi sabato questa perturbazione si sposterà sui settori centrali, mentre andrà a migliorare al nord con schiarite, allora forse qui ci sarà un miglioramento da nord a sud, ma lo vedremo. Giovedì sulle aree del Sud Italia, come vedete, piogge anche forti tra Sardegna e Campania, in successiva estensione sulle peninsulari nella giornata di venerdì i venti saranno tesi di maestrale. Le temperature in lieve calo o stabili sulla Sicilia. Sabato pian piano migliora, ma anche qui situazioni molto instabili. La perturbazione tenderà in ritardo ad attraversare queste zone. Poi si sposterà sulla penisola balcanica, allora anche qui arriverà finalmente l'anticiclone. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti.