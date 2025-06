Veneto, frana a Borca di Cadore. Chiusa la SS 51 di Alemagna

Una decina di sfollati, strade interdette al traffico e danni in diversi comuni della provincia di Belluno. Dopo il grande caldo degli ultimi giorni, forti temporali si sono abbattuti in tutto il Veneto, in particolare nel bellunese. A di pioggia in meno di mezz'ora. La bomba d'acqua ha provocato una grossa frana che ha raggiunto la strada statale Alemagna, tuttora chiusa al traffico e provocato l'isolamento di una piccola frazione. Sul posto i vigili del fuoco e il personale della Protezione civile, impegnati nel portare al sicuro le poche persone evacuate e per poter riaprire la statale 51 di Alemagna, la principale via d'accesso alle località di montagna del Veneto, tra le quali Cortina d'Ampezzo, d'accesso alle località di montagna del Veneto, tra le quali Cortina d'Ampezzo. .