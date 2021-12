Veneto, riaperti i Covid hospital

In questo momento sono ricoverati i tre pazienti. Due sono molto gravi e un paziente fortunatamente sarà dimissibile a breve. Accompagnati dal primario entriamo nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Vittorio Veneto in provincia di Treviso, uno dei covid hospital riaperto in Veneto, regione ormai ai limiti della zona gialla. Tra i ricoverati un 62enne da giorni intubato in coma indotto. Purtroppo, la percentuale dei pazienti non vaccinati è sempre il numero, il numero consistente. Fino ad oggi abbiamo avuto circa 18 pazienti ricoverati in questa quarta ondata e solo tre pazienti risultavano vaccinati. In tutto un centinaio i pazienti covid ricoverati tra area medica e terapia intensiva. Nei prossimi giorni potrebbero aumentare. A Vittorio Veneto i posti letto disponibili sono circa 200 ridotte le attività ordinarie a partire dal pronto soccorso. Si dovrà far carico di tutti gli interventi in emergenza, urgenza per le problematiche covid correlate ovviamente non potrà arrivare presso il nostro presidio un ad esempio paziente politraumatizzato un incidente stradale, un paziente così grave, di default il 118 lo porterà presso gli altri presidi. Per quanto riguarda l'attività medica e chirurgica soprattutto già pianificata cosa accade da da oggi da questi giorni in poi? Diciamo che ad oggi su alcune patologie stiamo rispettando, quindi oncologico aspettiamo il 100% per alcune discipline. Penso ad esempio l'otorino su altre il 50% verrà dirottato per tre altri vestiti e poi ad esempio alcune specialità verranno come la senologia verranno espletate solo presso altri presidi non covid. Abbiamo già ridotto e poi andremo a ridurre anche a Conegliano e a Montebelluna i Day Surgery, cioè quella attività chirurgica di interventi piccoli che non riusciremmo e non riusciamo a fare e ci concentreremo solo su interventi importanti.