Venezia, albero cade su turisti, ferite diverse persone

Il tronco si è spezzato all'improvviso e il grosso albero, un leccio imponente, è caduto su un gruppo di persone che si trovava lì vicino. Un tonfo e tanta paura fra chi in quel momento si trovava proprio nei pressi del terminal dei Pullman, dove è avvenuto l'incidente. E' successo intorno alle 15, mentre in zona c'erano soprattutto turisti che stavano arrivando per visitare Venezia. Diversi feriti, la più grave è una donna, madre di due bambini che si trovava seduta proprio sul muretto sotto la pianta. Un medico presente in quel momento le ha apprezzato i primi soccorsi con un massaggio cardiaco. Ora è ricoverata all'ospedale all'Angelo di Mestre in prognosi riservata. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito alcuni scricchiolii a più riprese provenienti dalla pianta, rumori che sembravano partire proprio dal tronco. Dovranno essere svolti accertamenti per capire cosa sia successo, ha dichiarato l'assessore comunale ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto, che ha anche precisato che l'albero, almeno in apparenza, era sano e non ci si aspettava un crollo simile, dal momento che era stato monitorato di recente e non erano emerse criticità, le parole dell'assessore. L'intervento da parte della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo, l'area è stata transennata con divieto di transito. La caduta dell'albero ha provocato una voragine attorno alle radici. .