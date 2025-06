La città di Venezia di prepara a ospitare le nozze del miliardario Jeff Bezos. A marzo il sindaco Luigi Brugnaro ha confermato che l’evento si sarebbe tenuto in città e da allora numerose associazioni cittadine hanno formato un comitato di protesta contro le nozze del magnate di Amazon. Il luogo esatto in cui avrà luogo il matrimonio non è stato rivelato. .