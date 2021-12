Ventimiglia, allo studio apertura nuvo centro migranti

"Noi abbiamo individuato, girando tutte le nostre frazioni e tutto il nostro territorio, quella parte di città dove c'è già un transito, sono 3 ettari, che è una zona abbastanza vicino ai confini nel senso, però è una zona che si può sicuramente organizzare, non da fastidio a nessuno, è decentrata e quindi lì una piccola accoglienza di 120, 130, 150 persone, soprattutto a famiglie con minori, io ritengo che possa essere organizzato". È stato individuato il sito dove dovrebbe sorgere il nuovo centro di transito a Ventimiglia, a Mortola, frazione a ridosso del confine. Accoglierà poche centinaia di persone, sorgerà su un terreno venduto da un privato al Principato di Monaco, che a sua volta lo darà in concessione al Comune di Ventimiglia. Ad occuparsi della costruzione del nuovo centro, che sarà allestito tra Rio Sorba e l'autostrada, sarà il Ministero dell'Interno. Non si può riaprire il Campo Roja, fa sapere il Comune, perché il terreno dove sorgeva è delle Ferrovie dello Stato e sarà venduto. Intanto però, sono centinaia le persone che restano bloccate al confine, accampate sulle sponde del fiume Roia, in sistemazioni di fortuna e in condizioni igieniche inesistenti, supportate dai volontari e dalle ONG. Una condizione che mette in difficoltà, in particolare, i minori e le donne. "C'è una forte componente di migranti, tra cui minori soli non accompagnati, minori molto piccoli accompagnati in nuclei monoparentali o biparentali e anche molte donne sole, quindi unite le forze con Unicef, è stato strutturato un Child Friendly Space e uno Youth Corner. Incontriamo anche molte donne sole, giovani, che potenzialmente sono in situazioni di rischio". E a chiudere è anche il bar, che fino ad oggi ha accolto volontari e migranti, il Bar di Delia. "Le famiglie dopo aver mangiato da Delia a spese sue, si vestivano, si lavavano, i bambini giocavano, c'erano i giocattoli". Attivisti e volontari che ogni giorno arrivano dall'Italia e della Francia per dare sostegno a chi resta per strada. Numeri esigui rispetto al passato, ma importanti. "La soluzione al fatto che Ventimiglia si sia un po' trasformata nella Lampedusa del Nord, è semplicemente che si rinegozi il Regolamento di Dublino e che la Francia non possa più rinnovare la sospensione del Trattato di Schengen".