Ventimiglia, il giallo delle 36 ore del bimbo scomparso

Nella storia a lieto fine del piccolo Allen, il bambino di cinque anni scomparso venerdì 11/07 dal campeggio di Latte, frazione alta di Ventimiglia, e ritrovato la mattina di domenica nei boschi, resta il giallo di che cosa sia accaduto nelle 36 ore di assenza. Secondo gli inquirenti, Allen è rimasto da solo in questo lungo lasso di tempo. Si è allontanato, è salito sulla collinetta a 1 kilometro e mezzo dal camping e ha vagato tra i ripidi sentieri sotto i piloni dell'Autostrada dei Fiori, fin quando è caduto nel roveto in cui è rimasto fermo fino all'arrivo dei soccorritori. Di questa versione dubitano invece i medici dell'ospedale di Imperia in cui il bimbo è stato ricoverato una giornata, dopo essere stato ritrovato. Era sì leggermente disidratato, dicono, ma non tanto per essere rimasto 36 ore senza bere e senza mangiare. Gli esami del sangue sono perfetti. Al momento il bambino, affetto da una leggera forma di autismo, non ha ancora parlato di quanto accaduto con i genitori. Ci vorrà del tempo e non è detto che riesca a farlo. L'unico indagato resta il testimone che ha visto Allen per l'ultima volta prima che scomparisse. Lo ha accompagnato per un centinaio di metri e poi lo ha lasciato andare: una negligenza, ammette, ma pensavo che i genitori fossero lì vicino. La Procura di Imperia, per cui l'eventualità di un rapimento è fantascienza, ha modificato l'ipotesi di reato da abbandono di minore a omissione di soccorso. .