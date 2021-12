Ventisettenne uccisa a Catania, è caccia al killer

I carabinieri stanno cercando un uomo con cui Giovanna, detta Genny, aveva avuto una storia tormentata. Secondo la procura di Catania è lui il responsabile della morte della 27enne, uccisa a colpi di pistola davanti al panificio in cui lavorava a Lineri frazione di Misterbianco. Alle 21:30 di venerdì la ragazza, madre di una bimba avuta da un'altra relazione, aveva finito il turno di lavoro e aspettava sotto la pioggia l'arrivo della madre che avrebbe dovuto darle un passaggio a casa quando un uomo a volto coperto l'ha avvicinata e le ha sparato alla testa allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. Testimone dell'omicidio una donna, sentita dai carabinieri che si sono subito concentrati sulla sfera personale della vittima e hanno interrogato familiari, parenti, amici per cercare di ricostruire le ultime ore di vita e le frequentazioni di Genny. L'ex, indagato per omicidio, è tutt'ora irreperibile.