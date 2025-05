Verso il conclave, clima positivo tra i cardinali

I preparativi entrano nel vivo, la piazza respira il preconclave che ora sembra sempre più concreto. I cardinali in congregazione, oltre 180 parlano di sinodalità, chiesa nel mondo, importanza di comunicare il Vangelo ai giovani, poi degli abusi sessuali, gli scandali finanziari e delle sfide che si presenteranno. A Roma sono arrivati quasi tutti gli elettori, ne mancano ancora 4 confermati i due che non saranno in conclave per malattia, mentre il cardinal Pulic, che inizialmente avrebbe dovuto votare a Casa Santa Marta, per motivi di salute, sarà invece in Cappella Sistina. In tanti in uscita ribadiscono che sarà un conclave veloce, quasi tutti hanno la propria lista. Il punto è incrociarla e trovare la convergenza, mentre fuori è tutto un fiorire di nomi e nazionalità. Il clima è buono, assicurano. "Vi amo, amo e siete bravi.","Ma come sta andando?" "C'è un pò di unità dentro il conclave?" "Un'unità tutta nello spirito." Il nuovo la situazione finanziaria della Santa Sede, definita disastrosa. Il duecentosessantasettesimo Papa avrà dunque almeno una questione delicata sulla scrivania, quale ancora non è dato sapere se quella nel Palazzo apostolico o a casa Santa Marta. Anche da questa scelta si capirà qualcosa in più. Laura a casa Santa Marta. Anche da questa scelta si capirà qualcosa in più. .