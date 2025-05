Verso la GMB, Padre Fortunato: "Bambini tornino al centro"

I bambini al centro, le vittime delle guerre e di un mondo a pezzi, come diceva Papa Francesco, sono i protagonisti della prossima giornata mondiale a loro dedicata, e che viene presentata a Palazzo San Callisto alla vigilia del Giubileo delle famiglie. Un momento di riflessione guidato da chi fortemente ha voluto e gestito la giornata mondiale precedente, Padre Enzo Fortunato, che parla della centralità dei più piccoli in una situazione internazionale così compromessa. "Credo che la Chiesa sta facendo la sua parte, inquietando e orientando i potenti che stanno portando, ai bambini stanno donando drammaticamente ai bambini un mondo in macerie. I dati che arrivano da Gaza sono drammatici. Manco a parlare dei dati che arrivano dall'Ucraina. L'UNICEF ci dà delle tabelle che sono impietose e ci impietriscono e ci fanno stare senza parola. E allora questo momento vuole essere davvero un pugno allo stomaco e ai potenti perché rimettono al centro i diritti e la dignità dei bambini". Diversi i momenti che accompagneranno all'appuntamento mondiale dei bambini dopo il precedente allo Stadio Olimpico con Papa Francesco. Anche per Papa Leone XIV i bambini rappresentano il cuore del futuro ed è necessario rimetterli al centro, come dice anche Padre Antonio Spadaro. "Allora, i bambini sono una priorità, però siamo abituati a vederli sempre come un oggetto di cura, il che ovviamente va benissimo. Però dobbiamo abituarci a sentire la loro voce, quindi come protagonisti, protagonisti dei processi nella società, nella Chiesa. Questo significa mettere loro al centro". .