Vesuvio, viaggio nei luoghi danneggiati dall'incendio

00:02:28 min
|
1 ora fa

La terra è rovente sul Vesuvio. I tre fronti di fuoco sono sotto controllo, ma il lavoro incessante degli operatori, sotto la guida della Protezione Civile, con mezzi aerei e personale a terra, cerca di evitare che ci siano dei re-inneschi. "In ogni caso sono sempre presenti su queste aree le squadre da terra, che grazie all'apporto che ci hanno dato le altre regioni e anche ai nostri volontari, stanno continuando a fare un'attività a terra molto, ma molto importante". Seguiamo la bonifica delle zone colpite. Qui siamo a Terzigno, e due cose sono evidenti: i danni creati dall'incendio e la vegetazione incolta, che sembra essere tutt'altro che un'eccezione sul Vesuvio. Terreno fertile per incendi. Alle mie spalle, da un lato vedete ciò che l'incendio ha distrutto, dall'altro vedete la vegetazione viva che si è salvata da questo incendio: in disordine, ma viva. Un'opera importante, ci spiegano, sono le fasce tagliafuoco. "Queste fasce sono state realizzate grazie all'intervento dell'Esercito Italiano e dei mezzi movimento terra dell'Esercito, che ringraziamo per il supporto. Si creano queste fasce per interrompere la continuità del bosco in modo tale che l'incendio rimane confinato in questi settori che vengono creati con queste fasce tagliafuoco verticali e orizzontali". "E queste fasce si fanno in emergenza, oppure possono essere fatte anche in sede di pianificazione?" "No, assolutamente devono essere fatte in sede preventiva. Noi le abbiamo dovute naturalmente creare in alcune zone come questa. L'abbiamo fatto in emergenza per assicurare, come dire, di contenere l'incendio e quindi di fermarlo". Ci spostiamo sull'altro versante, quello di Boscotrecase, Trecase e Torre del Greco. Anche qui si lavora per evitare che il fuoco si riaccenda. Anche qui la strada che porta al luogo dell'incendio è costellata di vegetazione incolta e secca e fondi abbandonati. A Via Matrone il panorama è spettrale e la riserva naturale è ridotta in cenere. Dietro questo ennesimo incendio c'è ancora una volta una volontà criminale? E si sarebbe potuto evitare quello che è accaduto? Sono alcune tra le domande cui dovrà rispondere chi indaga. Adesso i fascicoli aperti sono due. Oltre a Nola, anche la Procura di Torre Annunziata indaga sull'ennesimo sfregio al Vesuvio.

ERROR! T19120825ERROR! T19120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
pubblicità
Ferrovie dello Stato, i lavori sulla linea alta velocità Milano – BolognaFerrovie dello Stato, i lavori sulla linea alta velocità Milano – Bologna
cronaca
Treni, i lavori sulla linea alta velocità Milano-Bologna
00:01:51 min
| 1 ora fa
Autopirata Milano, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minoriAutopirata Milano, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minori
cronaca
Auto pirata, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minori
00:01:56 min
| 2 ore fa
ERROR! SRV GARLASCO GARZA CONTAMINATAERROR! SRV GARLASCO GARZA CONTAMINATA
cronaca
Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da contaminazione"
00:01:50 min
| 3 ore fa
Carabiniere ucciso, Comandante generale dell'Arma incontra la famiglia LegrottaglieCarabiniere ucciso, Comandante generale dell'Arma incontra la famiglia Legrottaglie
cronaca
Carabiniere ucciso, Comandante vede famiglia Legrottaglie
00:00:37 min
| 4 ore fa
Velletri, droga in carcere: arrestate 10 personeVelletri, droga in carcere: arrestate 10 persone
cronaca
Velletri, droga in carcere: arrestate 10 persone
00:00:49 min
| 4 ore fa
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del keaFerragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
cronaca
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
00:01:29 min
| 5 ore fa
ERROR! T13120825ERROR! T13120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mareCaro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
cronaca
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
00:02:03 min
| 7 ore fa
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpoBambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
cronaca
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
00:00:21 min
| 8 ore fa
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mareBimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mare
cronaca
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, recuperato corpo
00:00:57 min
| 8 ore fa
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di NapoliIn fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
cronaca
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
00:00:40 min
| 8 ore fa
ERROR! T19120825ERROR! T19120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Ferrovie dello Stato, i lavori sulla linea alta velocità Milano – BolognaFerrovie dello Stato, i lavori sulla linea alta velocità Milano – Bologna
cronaca
Treni, i lavori sulla linea alta velocità Milano-Bologna
00:01:51 min
| 1 ora fa
Autopirata Milano, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minoriAutopirata Milano, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minori
cronaca
Auto pirata, blitz nel campo Rom dove vivono i 4 minori
00:01:56 min
| 2 ore fa
ERROR! SRV GARLASCO GARZA CONTAMINATAERROR! SRV GARLASCO GARZA CONTAMINATA
cronaca
Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da contaminazione"
00:01:50 min
| 3 ore fa
Carabiniere ucciso, Comandante generale dell'Arma incontra la famiglia LegrottaglieCarabiniere ucciso, Comandante generale dell'Arma incontra la famiglia Legrottaglie
cronaca
Carabiniere ucciso, Comandante vede famiglia Legrottaglie
00:00:37 min
| 4 ore fa
Velletri, droga in carcere: arrestate 10 personeVelletri, droga in carcere: arrestate 10 persone
cronaca
Velletri, droga in carcere: arrestate 10 persone
00:00:49 min
| 4 ore fa
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del keaFerragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
cronaca
Ferragosto al Bioparco: bagni di leoni e capriole del kea
00:01:29 min
| 5 ore fa
ERROR! T13120825ERROR! T13120825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 12 agosto 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 6 ore fa
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mareCaro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
cronaca
Caro spiagge, a Mondello polemica per l'accesso libero al mare
00:02:03 min
| 7 ore fa
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpoBambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
cronaca
Bambino scomparso in mare a Cavallino, trovato il corpo
00:00:21 min
| 8 ore fa
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mareBimbo disperso a Cavallino Treporti, corpo senza finta recuperato in fondo al mare
cronaca
Bimbo disperso a Cavallino Treporti, recuperato corpo
00:00:57 min
| 8 ore fa
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di NapoliIn fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
cronaca
In fiamme un edificio al Centro Direzionale di Napoli
00:00:40 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità